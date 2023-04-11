BC.GAME casino официальный сайт казино

BC.GAME casino официальный сайт legit сrypto платформа принадлежит компании BlockDance B.V. и лицензирована правительством Кюрасао. Казино абсолютно легальное и безопасное, а его игры основаны на алгоритме доказуемой честности. На сайте БК вас ожидает бонус за регистрацию до 270%, возможность делать ставки с высокими коэффициентам, играть бесплатно и с живыми дилерами.

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BC.GAME casino – Лидер в сфере онлайн крипто-гемблинга

BC.GAME casino официальный сайт поддерживает русский, английский, польский, украинский и еще 19 языков. Платформа доступна во множестве стран, за исключением Арубы, Бонайре, Кюрасао, Коста-Рики, Франции, Нидерландов, Сабы, Статии, Сент-Мартина, США.

Дизайн и интерфейс

Официальный сайт платформы имеет интуитивно понятный интерфейс. В верхней части есть две вкладки «Казино» и «Спорт», клики по которым переведут игрока к соответствующему функционалу. В левой части расположена кнопка с 3 линиями. Кликнув по ней, игрок откроет всплывающее меню. Оно содержит такие пункты:

«Бонус» – доступные поощрения и подарки, которые можно получить после регистрации;

«Казино» – просмотр всего ассортимента сайта, подборок для игрока, избранных и недавно запущенных игр;

«Спорт» – линия спортивных ставок;

«Лотерея» – розыгрыш денежных призов среди тех, кто купил билеты;

«Акции» – информация о депозитных и реферальных бонусах, архивных промоакциях;

«VIP Клуб» – программа лояльности казино;

«Партнерство» – присоединение к партнерской программе;

«Форум» – общение с другими игроками и представителями BC.GAME;

«Доказуемая честность» – информация об играх, основанных на блокчейне;

«Блог» – просмотр новостей казино;

«Спонсоры» – информация о компаниях, участвующих в развитии платформы;

«Чат поддержки» – общение с саппортом.

Также в левой части находятся кнопки смены языка, валюты, оформления сайта. Примечание: Пополнить счет можно не только BTC, но и других криптовалютах.

Личный кабинет

После входа на BC.GAME casino официальный сайт игрок получит доступ к личному кабинету. В нем предусмотрена кнопка «Глобальные настройки». Нажав на нее, можно изменить настройки аккаунта, пройти верификацию. Также в личном кабинете можно просмотреть статистику ставок и осуществить финансовую операцию. Предусмотрены такие подразделы:

«Информация о пользователе» – просмотр медалей, статистики, любимых сертифицированных игр, результатов конкурса ставок;

«Статистика» – просмотр статистических данных;

«Сделки» – информация о совершенных финансовых операциях;

«Чат поддержки» – консультирование с саппортом;

«Партнерство» – участие в партнерской программе казино;

«Кошелек» – проведение финансовых операций с Bitcoin и иными валютами;

«BC Swap» – обменник биткоинов и других крипто;

«Vault Pro» – депозит в банке-партнере, позволяющий игроку получать доход со вклада;

«Привести друга» – получение реферальной ссылки;

«VIP Клуб» – прогресс в программе лояльности.

Кабинет многофункционален и очень удобен. Все четко структурировано, чтобы новички могли быстро разобраться.

Особенности BC.GAME casino официальный сайт

BC.GAME casino официальный сайт удобный в использовании. Многих из функций букмекерской конторы нет на других платформах, например, криптоигр и приватного чата. Далеко не каждое казино настолько активно работает с сообществом, обеспечивая доступ к блогу, форуму, множеству пабликов в социальных сетях.

BC Originals

BC Originals – это игры, разработанные BC.GAME. В коллекции провайдера есть:

плинко;

кости;

кено;

колесо Фортуны;

сапер;

рулетка;

баккара;

видеопокер;

блэкджек;

Hi-Lo.

Основные преимущества игр BC Originals:

максимальный уровень безопасности;

простой геймплей;

красивое графическое оформление.

Обратите внимание: Все игры BC.GAME casino официальный сайт основаны на алгоритме доказуемой честности – любой игрок может проверить честность игровых раундов в блокчейне. Играть в них можно только на криптовалюту.

Live чат и live статистика

На официальном сайте BC.Game есть приватный чат, предназначенный для общения игроков. Гости платформы могут добавлять других пользователей в друзья. BC Game также предоставляет возможность искать игроков по имени в казино.

Еще одна «фишка» платформы – live статистика в личном кабинете. Она обновляется в режиме реального времени. Есть возможность посмотреть глобальную статистику по всем играм или по конкретным играм. Изучение данных позволяет определять наиболее прибыльные азартные игры, отсеивать те слоты, которые редко дают выигрыши.

Форум для игроков BC.GAME casino официальный сайт

У казино есть форум, где можно пообщаться с сотрудниками BC Game. С его помощью гость платформы может:

проконсультироваться со специалистом BC Game support – на форуме всегда работают сотрудники казино, готовые ответить на вопросы игроков;

получить промокоды для начисления дополнительных поощрений – уникальные комбинации буквенных и числовых символов позволяют игрокам получать депозитные бонусы и кешбэк.

Также на форуме можно обсудить с другими игроками азартные игры и ставки. Форум BC Game не отличается от другого игрового сообщества.

Сообщества в различных соцсетях

Сообщества на различных интернет-сервисах доступніы для поклонников BC.GAME в:

Telegram;

Github;

Twitter;

Facebook;

Discord;

Bitcointalk.

На своих информационных каналах BC.GAME casino официальный сайт размещает посты про новые акционные предложения, промокоды и публикует информацию о новых играх, добавляемых на сайт.

Примечание: В сообществах BC Game можно найти самые свежие новости, связанные с криптоиндустрией.

Блог о гемблинге

Игрок может почитать новости казино и узнать про лучшие разработки провайдеров, перейдя в блог BC.GAME casino официальный сайт. Главное преимущество блога – это быстрое обновление информации. Например, если в BC.GAME начинается новый турнир, информация об этом сразу же появится в блоге.

Также в блоге публикуется информация об акциях BC Game, новых аппаратах, которые добавлены в ассортимент онлайн казино, обзоры и отзывы на них. Здесь же можно ознакомиться с рейтингами игр.

Зеркало BC.GAME casino официальный сайт

Несмотря на легальность работы БК, BC Game зеркало официальный сайт может периодически блокироваться интернет-провайдерами по указанию государственных надзорных органов. Обойти такую блокировку возможно, воспользовавшись зеркалом. Оно является полной копией официального сайта и отличается только сетевым адресом.

Зеркало имеет такие преимущества:

простое использование – чтобы воспользоваться зеркалом, достаточно вставить ссылку на него в адресную строку браузера;

полный функционал официального сайта – копия не предусматривает каких-либо ограничений, связанных с ассортиментом игр и доступными бонусами;

высокая эффективность – зеркало всегда поможет игроку обойти установленную провайдером блокировку.

Используя зеркало, гость BC.GAME casino официальный сайт может пополнить счет и вывести деньги, поиграть в демо-режиме и на реальные деньги, получить и применить различные бонусы. Важно то, что авторизационные данные игрока в зеркале не меняются. Благодаря этому вы можете войти в аккаунт на сайте-копии со своим логином и паролем.

Важно: Пользователям доступно несколько зеркал. Даже если какую-то копию заблокируют, игрок сможет воспользоваться другой. Но будьте внимательны и доверяйте только проверенным источникам, чтобы не попасть на уловку мошенников. Подробнее о зеркалах казино BC Game читайте в соответствующем разделе нашего сайта.

Служба поддержки BC.GAME casino официальный сайт

BC.GAME casino официальный сайт официальный сайт работает онлайн чат. Перейдя в него, игрок сможет проконсультироваться со специалистом по интересующим вопросам. Сотрудник техподдержки отвечает в течение 2 часов.

Альтернативный вариант связи со специалистом – это написание соответствующего вопроса на форуме или в пабликах BC Game. Во втором случае гостю платформы могут помочь и другие, более опытные игроки.

Преимущества крипто казино BC.GAME casino официальный сайт

BC Game – сrypto-платформа с положительной репутацией. Игроки ценят ее за:

активную работу с сообществом;

возможность проведения операций с криптомонетами;

щедрую бонусную политику.

Зарегистрируйтесь в BC Game и пополните счет, чтобы начать играть в лучшие азартные игры на реальные деньги и делать ставки на спорт. Пройдите верификацию, подтвердив личность и место жительства, чтобы без проблем выводить выигранные суммы.

FAQ BC.GAME casino официальный сайт

Безопасно ли казино BCGame?

BC.GAME casino официальный сайт является безопасным казино, особенно если говорить об играх BC Originals, основанных на блокчейне. Лицензионный документ гарантирует игрокам возможность вывода выигранных средств, а SSL-протоколы защищают личные данные.

Почему возникли проблемы со входом на официальном сайте BC.GAME?

Невозможность открыть BC.GAME casino официальный сайт может быть обусловлена техническими неполадками или блокировкой со стороны интернет-провайдера. При проблемах со входом в профиль игроку нужно восстановить пароль, обратиться в саппорт или воспользоваться зеркалом. Решение зависит от причины блокировки сайта.

Как создать аккаунт в BC.GAME casino официальный сайт?

В интернет-казино можно зарегистрироваться посредством электронной почты или телефонного номера. Также игрок может создать профиль, воспользовавшись профилем в Google или Telegram. Регистрацию можно пройти и в мобильном приложении.

Чем отличается десктопная версия официального сайта от мобильной?

Десктопная и мобильная версии практически идентичны. Различие заключается в интерфейсе – у мобильного сайта он адаптирован под сенсорные дисплеи, что делает ставки с телефона/планшета комфортной.

Как принять участие в live чате?

Чтобы получить доступ к приватному live чату, необходимо достигнуть минимум 8-го уровня в программе лояльности. Для этого необходимо активно делать ставки реальными деньгами